Как распознать гайморит у ребенка

Гайморит – воспаление слизистой оболочки верхнечелюстных (гайморовых) придаточных пазух носа. Поначалу он начинается как вирусный процесс, но в ряде случаев может перейти в бактериальный. Течение заболевания становится более тяжелым, возрастает риск развития осложнений. На это указывают такие симптомы, как:

Повышение температуры тела;

Усиление заложенности и гнойные выделения из носа (особенно если они с одной стороны);

Головная боль и боль в области переносицы.

При этом заболевание часто сопровождается проявлениями общей интоксикации: ухудшением самочувствия, слабостью, вялостью, снижением интереса ребенка к играм и учебе.

