Как распознать гайморит у ребенка

Гайморит – воспаление слизистой оболочки верхнечелюстных (гайморовых) придаточных пазух носа. Поначалу он начинается как вирусный процесс, но в ряде случаев может перейти в бактериальный. Течение заболевания становится более тяжелым, возрастает риск развития осложнений. На это указывают такие симптомы, как:
Повышение температуры тела;
Усиление заложенности и гнойные выделения из носа (особенно если они с одной стороны);
Головная боль и боль в области переносицы.
При этом заболевание часто сопровождается проявлениями общей интоксикации: ухудшением самочувствия, слабостью, вялостью, снижением интереса ребенка к играм и учебе.
Для лечения гайморита у детей можно использовать лекарственный растительный препарат Синупрет®. Пять лекарственных растений в его составе помогают устранить заложенность носа и возвратить свободное дыхание. Лекарственный препарат борется с причинами заболевания и снимает неприятные симптомы:
Разжижает слизь;
Уменьшает заложенность носа;
Помогает справиться с головной болью.
Синупрет® эффективен и безопасен для лечения детей. Он способствует ускорению выздоровления. Препарат в форме капель удобно принимать малышам с 2-х лет. Детям в возрасте от 6-ти лет можно давать лекарство в форме таблеток.