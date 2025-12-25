Как распознать гайморит у детей?

Детские простуды для многих родителей становятся привычным «злом», ведь малыши болеют острыми респираторными инфекциями гораздо чаще, чем взрослые. Однако не стоит терять бдительность. Нередко под обычную простуду у детей «скрывается» гайморит, который протекает более длительно и опасен своими осложнениями. Как правило, родители начинают бить тревогу только тогда, когда возникает наслоение бактериальной инфекции и требуются антибиотики, а выздоровление затягивается. Но если бы лечение было начато своевременно, до этого бы не дошло. Разбираемся, какие симптомы и признаки могут натолкнуть взрослого на мысль, что у ребенка, возможно, именно гайморит.



Почему возникает гайморит у детей?

Гайморит – это воспаление верхнечелюстных придаточных (гайморовых) пазух носа, и он – не редкость у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это связано с особенностями развития придаточных пазух носа. Они начинают развиваться еще в до рождения ребенка, и при “появлении на свет” у ребенка уже есть неявно выраженные решетчатая и верхнечелюстная пазухи. Лобные и клиновидные пазухи находятся в зачаточном состоянии. Этими особенностями объясняется редкость в раннем детском возрасте таких заболеваний, как гайморит, фронтит, этмоидит. До 6—7 лет все околоносовые пазухи развиваются очень медленно. После 6-ти лет происходит их интенсивный рост с достижением размеров, обычных для взрослого человека, к 12—14 годам. В этом же возрасте возрастает вероятность появления гайморита и других синуситов.

Заболеваемость гайморитом выше в холодный период года, когда возрастает вероятность простудных заболеваний. Основной его причиной являются респираторные вирусы (в 90% случаев). Предпосылкой к развитию гайморита становиться незрелость детской иммунной системы, которая не всегда безболезненно выдерживает атаку патогенных микроорганизмов.

Если на заболевание не среагировать вовремя и не начать лечение, вирусы дадут дорогу бактериям и атипичной флоре. В этом случае справиться с гайморитом будет труднее. Нередко гайморит развивается на фоне насморка, который легко подхватить, общаясь с заболевшими в детском коллективе, в гостях или на улице. Вся сложность в том, что при рините воспаление слизистой оболочки не локализуется, а практически более чем в 90% случаев переходит на околоносовые (в том числе верхнечелюстные) пазухи. Поэтому между понятиями «ринит» и «риносинусит» (к которому относится и гайморит), можно смело ставить знак «равно». Значит, даже к банальному насморку у ребенка нужно относиться серьезно и начинать лечение с первого дня заболевания, как при синусите.



Каковы особенности протекания гайморита у детей?

Классические признаки гайморита – это повышение температуры тела до 38-39 °С, боль в лицевой области (в области носа и скуловой кости на стороне воспаленной пазухи), головная боль, заложенность носа и насморк. При двустороннем воспалении гайморовых пазух детям приходится дышать через рот. Однако нередко бывает так, что у детей гайморит протекает атипично или стерто. Бывает, что воспаление гайморовой пазухи проявляется головной болью без четкой локализации, а температура тела повышена незначительно или даже сохраняется в пределах нормы. Надо помнить и то, что гайморит встречается в основном у детей 7-ми лет и старше, что связано с возрастными особенностями строения черепа у детей.



Как заподозрить гайморит у ребенка?

При гайморите у детей симптомы могут напоминать проявления ОРВИ. Точку в этом вопросе ставит осмотр у ЛОР-врача. ЛОР-врач грамотно оценит жалобы пациента, проведет осмотр, назначит дополнительные исследования. Как же понять, что пора показаться специалисту? Обращайте внимание на следующие симптомы:

Нос ребенка сильно заложен и не дышит;

Насморк сохраняется больше одной недели;

Из носа выделяется густая слизь прозрачного или зеленого цвета, скапливаются корки;

Беспокоит головная боль;

Температура тела поднимается до 37.5 – 39 0 С;

Присутствует общая слабость, дети вялые и не хотят играть (школьники жалуются на быструю утомляемость);

Отмечается ухудшение аппетита, нарушение сна.



В каких случаях необходимо делать прокол гайморовой пазухи ребенку?

Многие опасаются визита к ЛОР-врачу из-за того, что когда-то гайморит лечили с помощью небезопасного и болезненного метода – пункции (прокола). Поспешим успокоить родителей: этот метод лечения сегодня практически не применяется. Конечно, существует какая-то доля вероятности, что в исключительных случаях им придется воспользоваться при неэффективности другого лечения, выраженной боли или развитии осложнений. Однако в подавляющем количестве случаев уменьшить воспаление и отек, восстановить проходимость гайморовых пазух и полностью вылечить гайморит можно с помощью современных лекарственных препаратов.



Что нужно делать, чтобы быстро и эффективно вылечить гайморит у ребенка?

Слизистая оболочка носа находится в постоянном контакте с внешней средой. На попадание вирусов, бактерий, загрязненного воздуха, аллергенов она реагирует воспалением. Но основной причиной развития острого гайморита у детей все же являются вирусы, реже – патогенные бактерии (стафилококки, стрептококки и др.). Вирусы вызывают отек слизистой, выстилающей полость носа и пазух. Из-за воспаления в свою очередь изменяется свойство назального секрета: его становится очень много, при этом из-за повышенной вязкости вывести его из пазух очень сложно. Поэтому лекарство для лечения гайморита должно сочетать в себе высокий профиль безопасности, натуральный состав, способность эффективно снимать воспаление, разжижать вязкий секрет и противостоять вирусам.

К таким лекарствам относится, в частности, немецкое растительное средство Синупрет ®. В его состав входят экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветков бузины, травы вербены. Эти компоненты подобраны в эффективных пропорциях и дозировках. Благодаря им препарат обладает комплексным противовоспалительным, секретолитическим и противовирусным действием. Противовоспалительным эффектом обладают в той или иной степени все компоненты препарата. В результате его приема быстро купируются воспаление и отек слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, восстанавливается их проходимость. Цветы первоцвета и корень горечавки нормализуют вязкость и количество слизи, что налаживает работу ресничек и облегчает выведение секрета из пазух. Благодаря этим эффектам быстрее исчезают заложенность носа и головная боль.

Синупрет ® активен в отношении вирусов гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиального вируса. Именно эти вирусы являются самыми частыми возбудителями инфекции придаточных пазух носа у детей. Особенно ярко противовирусный эффект проявляют цветы первоцвета и трава вербены. Учтите также хорошую переносимость и безопасность препарата, возможность его использования у детей с 2-х лет (сироп и капли). Благодаря всем этим свойствам Синупрет ® уже много десятилетий успешно используется при лечении затяжного насморка и гайморита у детей и взрослых.

В дополнение к Синупрету® при лечении гайморита используют жаропонижающие препараты (при повышенной температуре тела), местные сосудосуживающие средства для восстановления свободного носового дыхания (но не более 3-5 дней во избежание привыкания), промывание полости носа солевыми растворами. И только при подтвержденной бактериальной этиологии заболевания подключают антибиотики.



Как долго нужно лечить гайморит у ребенка?

При своевременно начатом лечении длительность течения гайморита не превышает 7-14 дней. Но если вы затянули с лечением, то заболевание может длиться дольше. Также родителям ребенка, перенесшего гайморит, нужно помнить, что воспаление гайморовых пазух может повториться. Поэтому при первых признаках ОРВИ следует незамедлительно обращаться к врачу и лечиться согласно его назначениям.

