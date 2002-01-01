Заразен ли гайморит?

Гайморит — воспаление верхнечелюстных пазух носа, которое обычно развивается вследствие осложнения вирусного заболевания. Гораздо реже возможны и другие причины: попадание инфекции в пазухи: при искривлении носовой перегородки, травмы слизистой оболочки , аллергия, вдыхание сильно раздражающих химических веществ.

Симптомы заболевания:

Выделения из носа от водянистых до вязких, порой даже зеленого цвета.

Боли в переносице, щеках, висках.

Головные боли.

Повышение температуры тела до 38 градусов и выше.

Общее недомогание.

Сам по себе гайморит не передается воздушно-капельным путем, он не заразен. Однако,вирусы, которые запускают заболевание могут передаваться от человека к человеку, особенно в первые 5-7 дней от начала. Поэтому появления первых признаков простуды с насморком рекомендуется избегать тесных контактов с людьми.

Для облегчения симптомов гайморита и его лечения используйте растительный препарат Синупрет®. Лекарственные растения, входящие в его состав, эффективно снимают воспаление и отечность слизистых, за счет чего уменьшается головная боль и боль в области пазух, улучшается носовое дыхание.

Синупрет® оказывает секретолитическое, секретомоторное, противовоспалительное, противоотечное, противовирусное действие. Препарат можно применять уже с первых дней простуды с насморком, что помогает ускорить выздоровление.