Почему закладывает нос?

С заложенностью носа периодически сталкивается каждый человек во время простуды. Но для некоторых это постоянное явление. Заложенный нос доставляет достаточно неприятностей и серьезно нарушает качество жизни. При затрудненном носовом дыхании мозг лишается полноценного снабжения кислородом, что приводит к нарушению работоспособности, сна и общего самочувствия. Почему закладывает нос и что с этим делать, разбираемся в этом материале.

Основные причины заложенности носа.

Что происходит в носу при простуде?

В каких случаях при заложенности носа необходимо обращаться к врачу?

Как убрать заложенность носа в домашних условиях?

Синупрет® в лечении насморка и заложенности носа.

По данным экспертов ВОЗ, острыми респираторными заболеваниями ежедневно заболевает каждый третий житель планеты. В 90% случаев «виновниками» заболевания выступают вирусы. Наиболее частыми симптомами ОРВИ являются насморк и/или заложенность носа. Часто они отмечаются на фоне риносинуситов (фронтита, гайморита, этмоидита). Однако остальные 10% приходятся на другие причины нарушения носового дыхания. В их числе: врожденные дефекты носовой перегородки, травмы костей лицевого черепа, аллергические реакции, частое применение сосудорасширяющих капель, сильное переохлаждение, резкая смена климата, гормональные сбои, слишком сухой воздух в помещении, плохая экология.

Заложенность носа может сопровождаться выделениями или быть самостоятельным симптомом. Постоянная заложенность носа не только неудобна, но и может привести к ухудшению слуха. Поэтому лечение должен назначать врач после обследования и уточнения диагноза.

При внедрении в слизистую оболочку дыхательных путей вирусов или бактерий начинается воспалительная реакция: расширяются сосуды, слизистая оболочка отекает и краснеет. Кроме этого, повреждается мерцательный эпителий, который с помощью специальных выростов-ресничек очищает дыхательные пути от загрязнений и болезнетворных агентов. Этот процесс сопровождается усилением выработки вязкой слизи, которая приводит к слипанию ресничек и нарушению выведения секрета из пазух, в результате чего может возникнуть блокада придаточных пазух носа и развиться бактериальный риносинусит. Конечно, это состояние будет сопровождаться заложенностью носа. Затрудненное дыхание через нос не в каждом случае сопровождается выделениями. Однако это не говорит о том, что состояние можно расценивать, как более «легкое» не требующее должного внимания. Заложенность носа всегда требует обязательного лечения.

Если нос закладывает более 3-х дней, нужно идти к врачу. Особенное внимание стоит уделить заложенности носа на фоне расстройства обоняния, нарастающих болей в области носа, лба, повышения температуры. Немедленного обращения к врачу требуют следующие состояния:

Сочетание заложенности носа с повышением температуры тела выше 38,5 0 С;

Сочетание заложенности носа с кашлем, который продолжается более 1 недели, особенно, если кашель сопровождается отделением густой мокроты или мокроты с примесью крови, приступами удушья, нарастающей слабостью;

Заложенность носа сопровождается выделениями и неприятным запахом из носа (это может быть атрофический ринит или озена);

Заложенность, или выделения из одной половины носа (могут говорить о наличии инородного тела в полости носа).

Если таких симптомов не наблюдается, можно попытаться справиться с заложенностью носа самостоятельно.

Как убрать заложенность носа в домашних условиях?

Если заложен нос при простуде, не стоит отчаиваться. Нужно в первый же день заболевания принять все необходимые профилактические меры: пить много теплой жидкости, закапать сосудосуживающие капли, принять комплексный фитотерапевтический препарат Синупрет® (производство компании «Бионорика», Германия). Это послужит не только надежным лечением насморка и заложенности носа, но и предупредит развитие бактериального риносинусита.

Синупрет® - надежное и качественное средство от насморка и заложенности носа. Он произведен в соответствии с современной концепцией фитониринга – подхода, при котором проверенные временем рецепты из растений сочетаются с достижениями современной науки и технологий производства. Это позволяет гарантировать качество и эффективность готового лекарства, контролировать содержание и соотношение всех ингредиентов, обеспечивать эффективную работающую дозировку и практически свести «на нет» побочные эффекты.

Синупрет® в лечении насморка и заложенности носа.

Синупрет® содержит в составе экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Препарат быстро устраняет отек и воспаление, уменьшает заложенность носа, обладает противовирусным действием. Его можно применять у детей с 2-х лет и взрослых. Эффективность лекарства доказана в ряде исследований. В их числе:

Исследование, проведенное на базе Российского государственного медицинского университета (г. Москва). Врачи наблюдали 2 группы детей в возрасте 6-7 лет, у которых в комплексном лечении заложенности носа и насморка на фоне ОРВИ использовался растительный препарат Синупрет ® . Установлено, что у тех пациентов, которым назначался Синупрет ® , снижается длительность проявления практически всех симптомов заболевания (головная боль, насморк, повышение температуры). Кроме того, снижается общее количество других лекарств, которые обычно применяют в такой ситуации. Например, частота назначения антибиотиков сократилась в 4,5 раза. Общие затраты на лечение при этом становятся меньше.

Исследование, проведенное на кафедре ЛОР-болезней Ростовского ГМУ. В его ходе оценивалось влияние Синупрета® на такие симптомы, как насморк и заложенность носа у 95 детей с острым риносинуситом, в том числе у подростков. Значительное улучшение отмечалось уже на 6-ой день лечения. Назначение антибиотиков потребовалось только одному пациенту. При этом средняя продолжительность лечения с помощью Синупрета® составила 7,6 дня, в то время как те пациенты, которые его не получали, выздоравливали только через 9,6 дней.

Воспалительные процессы вирусной или бактериальной этиологии приводят к блокаде дренажных путей и нарушают вентиляцию не только полости носа, но и околоносовых пазух. По данным МРТ, это является причиной развития риносинусита у 50% пациентов с затрудненным носовым дыханием и у 80% пациентов с заложенностью носа и насморком. Учитывая многоцелевое и комплексное действие Синупрета® (противовоспалительное, секретолитическое, противовирусное и иммуномодулирующее), его можно применять как в качестве монотерапии при лечении заложенности носа, насморка и риносинусита, так и в комплексе с другими препаратами. А возможность давать это натуральное, эффективное и безопасное лекарство детям делает Синупрет® надежным помощником для всей семьи.

