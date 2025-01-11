Как ставится диагноз риносинусит, какие необходимы обследования? Вопрос специалисту

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  • Диагностика в первые дни:
    • Основана на клинической картине и анамнезе
    • Передняя риноскопия показывает стандартные признаки:
      • Отек слизистой
      • Наличие отделяемого
  • Ключевые моменты обследования:
    • Анамнез (острое начало) и симптомы наиболее информативны
    • Микробиологические исследования нецелесообразны при вирусной этиологии
  • Ошибки диагностики:
    • Рентген и КТ в первые дни:
      • Показывают реактивный отек пазух в 90% случаев
      • Могут привести к необоснованным пункциям
    • Инвазивные процедуры без показаний ухудшают состояние пациента
  • Главный принцип:
    • Избегать избыточной диагностики при вирусных процессах
    • Ориентироваться на клиническую картину и динамику состояния

Как правило, мы в первые дни основываемся только на клинической симптоматике. Иногда, когда лор, конечно, мы сделаем переднюю риноскопию, то есть нос посмотрим. Ну, что мы там увидим? Отек мы увидим, отделяемое мы там увидим, банальный симптом. Честно говоря, для меня больше важно анамнез, то есть что оно началось у остра, и клиника, это самое главное. Все остальное, вот эти какие-то там, боже, начинают микробиологии какие-то, пытаться брать ещё что-то, но это же вирус.
Рентген ни в коем случае не показан, потому что, когда отёк затрагивает полость носа в 90%, он затрагивает и пазухи, особенно верхние челюстные. Сделаем с первых дней ему рентген, получим затенение на КТ или на рентгене, и пойдёт тут у нас на пункцию, которая абсолютно в данной ситуации не показана.
И ничего там мы не получим, только вымучим нашего пациента.

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