Капли для носа. Как правильно выбрать?

Насморк и заложенность носа – одна из частых ситуаций, с которыми сталкивается человек, подхвативший простуду. При этом нередко многие предпочитают не обращаться к врачу, а лечиться самостоятельно. Однако при таком подходе возникает ряд вопросов. И первый из них: как выбрать эффективное лекарство для восстановления носового дыхания? С этим и другими вопросами читателей разбираемся в этом материале.

Когда требуется введение лекарственных капель в нос?

Заложенностью носа и насморком сопровождаются многие заболевания – острый инфекционный и аллергический ринит, риносинуситы (фронтит, гайморит, этмоидит, сфеноидит), хроническая патология полости носа и придаточных пазух. Существует большой выбор назальных капель, которые могут быть рекомендованы при насморке в зависимости от его причины. В их числе:

Солевые растворы для ирригационной терапии;

Сосудосуживающие капли;

Противовоспалительные капли с глюкокортикостероидами;

Спреи с антибиотиками для местного применения;

Назальные капли с растительными компонентами.

Самостоятельно разобраться во всем этом многообразии бывает сложно, как и определить причину появления насморка. Поэтому, если возникает хоть доля сомнения, какие капли для носа выбрать, лучше проконсультироваться с врачом.

Всегда ли необходимо обращаться к врачу при выборе капель в нос?

Согласно концепции ВОЗ, провозглашенной еще в 1979 году, ответственное самолечение является фактором, который дает возможность пациентам, не обращаясь к врачу, лечить наиболее часто встречающиеся у них заболевания. По мнению исследователей, до 50% городских жителей в той или иной степени применяют самолечение. Однако в Республике Беларусь этот подход не поддерживается медиками ввиду высокой вероятности осложнений и запущенных случаев болезни, когда пациентами игнорируется поход к врачу. Казалось бы, что проще: заложен нос – надо закапать капли? Но заложенность носа, особенно односторонняя, часто может быть следствием риносинусита, инородного тела или травмы, поэтому без врача не обойтись. Обязательного внимания врача требуют насморк и заложенность носа у детей, особенно раннего возраста.

Как долго можно применять сосудосуживающие капли?

Любые лекарства имеют противопоказания и рекомендуемую длительность использования, поэтому перед их применением лучше консультироваться со специалистом. Например, сосудосуживающие капли, наиболее популярные благодаря тому, что они быстро снимают отек и восстанавливают носовое дыхание, вовсе не безобидны. Все эти лекарства применяются строго по инструкции или не более 3-5 дней от начала приема, так как при более длительном применении вызывают привыкание. Впоследствии может развиться даже зависимость от сосудосуживающих капель. При этом надо понимать, что другие виды назальных капель не всегда являются альтернативой сосудосуживающим препаратам, и назначаются по определенным показаниям.

В каких случаях назначают капли в нос с гормонами?

Назначить лекарственное средство на основе гормонов – задача «со звездочкой». Как правило, такие препараты применяются при тяжелом насморке и длительном, более 10 дней, течении заболевания, когда более щадящие средства не дали результата. Гормональные назальные препараты чаще всего применяют при аллергических поражениях, хронической заложенности носа, синуситах, аденоидите, полипозе. Во избежание появления осложнений терапию гормональными каплями необходимо проводить под контролем специалиста. Эти средства подавляют не только воспалительный процесс, но местный иммунитет слизистой оболочки. Поэтому при бесконтрольном использовании таких препаратов возможно снижение иммунной защиты слизистой оболочки носа. Это становится благоприятной средой для развития бактерий и грибков. Самостоятельно назначать себе или ребенку препараты этой группы не стоит, так как они к тому же имеют ряд противопоказаний.

Опасны ли растительные капли в нос?

Все зависит от того, это чисто растительные капли или сосудосуживающие капли с растительными компонентами, и как их использовать. Если следовать инструкции и рекомендациям врача, осложнений возникнуть не должно. При использовании растительных капель, впрочем, как и других лекарств, всегда важно помнить о вероятности аллергических реакций.

Растительные капли очищают носовые ходы от вирусов и бактерий, а также от разного рода раздражителей. В лекарственные средства от насморка растительного происхождения входят разнообразные эфирные масла. При введении их в полость носа достигается освежающий и антисептический эффект. Применение растительных компонентов облегчает дыхание за счет воздействия на рецепторы носа. Альтернативой назальным каплям или дополнением к ним может быть немецкий растительный препарат Синупрет® для приема внутрь.

Синупрет® - эффективный препарат, применяемый в лечении заболеваний полости носа.

Синупрет® – препарат комбинированного действия. Лекарство содержит в составе экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Он уменьшает воспаление, способствует разжижению слизистого отделяемого, оказывает муколитическое действие. Благодаря уменьшению отека происходит более легкое отхождение экссудата из придаточных пазух носа, в результате чего восстанавливается носовое дыхание и уменьшается головная боль. Синупрет® в жидких формах можно применять у детей раннего возраста – с 2-х лет. В дополнение препарат обладает противовирусной активностью, повышает сопротивляемость слизистой оболочки носа к воздействию патогенов, хорошо переносится и практически не вызывает побочных эффектов. Можно приобрести этот препарат в сиропе, каплях и таблетках.

