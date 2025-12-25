Что говорят врачи и пациенты? Отзывы о Синупрет®?

Многие люди в современных реалиях часто критически относятся к назначениям врачей и предпочитают самостоятельно ознакомиться с отзывами на лекарства в интернете прежде, чем начать их прием. Можно ли верить отзывам и стоит ли перепроверять назначения врачей? Разбираем тему на примере немецкого растительного средства для лечения насморка и риносинусита Синупрет®.

«Золотой стандарт» лечения риносинусита.

В последние годы в схему лечения риносинуситов вместо традиционной антибактериальной и противовоспалительной терапии нередко включаются альтернативные лекарственные средства растительного происхождения. Это связано с пониманием этиологии и механизмов развития риносинуситов. В настоящее время доказано, что наибольшая часть этих заболеваний (а именно, 98%) – вирусной природы. Следовательно, необходимость в антибиотиках при риносинуситах возникает довольно редко. На первый план выходят средства, обладающие комплексным противовоспалительным, противоотечным и секретолитическим действием, такие, как Синупрет®.

В состав Синупрета® входят экстракты пяти лекарственных растений: корня горечавки, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины, травы вербены. Эти растения обладают выраженным противовоспалительным действием, уменьшают отек слизистой оболочки полости носа и пазух, регулируют секрецию и нормализуют вязкость слизи, облегчают ее отхождение, нормализуют защитную функцию эпителия дыхательных путей. Кроме того, цветы первоцвета повышают активность реснитчатого эпителия и ускоряют выведение секрета из дыхательных путей, обладают спазмолитическим действием. Помимо этого, Синупрет® оказывает противовирусный эффект в отношении многих респираторных вирусов, в числе которых вирусы гриппа, парагриппа и риносинцитиальные вирусы, ускоряет выздоровление и предотвращает осложнения. Препарат хорошо изучен, он применяется в России и Беларуси с 1994 года, в Германии и Европе – с 1934 года. Он включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS-2020 как препарат выбора при риносинуситах.

Лекарственные свойства Синупрета®.

Растения, входящие в состав Синупрета®, безопасны для организма человека. Сочетание оказываемых ими эффектов приводит к восстановлению дренажа и вентиляции околоносовых пазух, уменьшению насморка, заложенности носа и головной боли. Кроме этого, Синупрет® восстанавливает защитные свойства эпителия дыхательных путей, обладает иммуностимулирующей активностью.

Мнения с двух сторон об эффективности лекарства.

До сегодняшнего дня в научных кругах ведется дискуссия об эффективности фитопрепаратов по сравнению с синтетическими лекарствами. Но в случае Синупрета® ряд клинических исследований свидетельствует о превосходстве его эффектов по сравнению с синтетическими муколитиками. Разумеется, таким действием обладают далеко не все растительные препараты, в числе которых БАДы, травяные чаи, отдельно выделенные экстракты, не имеющие доказанной эффективности. Поэтому лучше всего пользоваться проверенным и хорошо изученным лекарственным средством. Многие специалисты отмечают хорошую переносимость Синупрета®, возможность применения его в качестве монотерапии, а также тот факт, что на фоне его приема зачастую удается избежать назначения антибиотиков и пункции.

Разные позиции: чью сторону занять?

Как относиться к отрицательным отзывам? Несомненно, они тоже могут быть полезны. Всегда лучше видеть полную картину, когда решается вопрос о лечении.

Если вам назначен Синупрет®.

Детям с 2-х лет Синупрет® в каплях можно давать, предварительно растворив в воде или соке, или выбрать форму сиропа. Взрослым и детям постарше можно принимать препарат в таблетках (Синупрет® с 6-ти лет, Синупрет® Экстракт или Синупрет® Форте с 12-ти лет). Причиной для отказа от лечения может стать только аллергическая реакция, которая возникает крайне редко.

Однако отзывы в интернете, как положительные, так и отрицательные, не должны стать поводом для приобретения и приема лекарства или отказа от него. Если у вас насморк или риносинусит, в первую очередь проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

