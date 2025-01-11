Лечение риносинусита у детей: критерии надежности


Растительный состав – залог безопасности лекарства

Одними из частых заболеваний среди детей являются простуды. Их коварство в том, что они могут повторяться неоднократно и склонны к присоединению болезней ЛОР-органов. При этом риносинусит – одна из вероятных форм заболевания. Современный характер острого риносинусита отличается все большей склонностью к затяжному, подострому и рецидивирующему течению, а также риском развития осложнений со стороны респираторного тракта. Лечить его эффективно и безопасно помогает немецкое растительное средство комплексного действия Синупрет®.

Все родители хотят, чтобы их дети росли крепкими и здоровыми, а в случае заболевания выздоравливали быстро и без осложнений. Однако не каждый детский организм может справиться с риносинуситом без медикаментов. Современные препараты для лечения риносинусита можно разделить на следующие группы: сосудосуживающие капли; солевые растворы для промывания носа; муколитические; комбинированные фитопрепараты с комплексным действием (Синупрет®, производство компании «Бионорика», Германия).

Как правило, для лечения риносинусита врач выбирает одну или несколько групп перечисленных препаратов, основываясь на течении заболевания. При этом стремление родителей добиться быстрого выздоровления у ребенка нередко приводит к тому, что для лечения риносинусита применяется большое количество медикаментов сразу, в том числе серьезные антибиотики. Делать это не всегда оправдано, ведь многие синтетические лекарства не безопасны, могут плохо переноситься детьми, давать осложнения и побочные реакции. Учитывая, что подавляющее число риносинуситов имеют вирусную природу, антибиотики должны назначаться крайне редко, только при полной уверенности в бактериальной природе болезни. Всем родителям важно знать, что вылечить риносинусит можно гораздо более надежным и безопасным способом. Для этого компанией «Бионорика» разработан специальный препарат – Синупрет®.

С учетом растительного состава, можно говорить о том, что Синупрет® лучше переносится детьми и взрослыми и у него гораздо ниже риск побочных реакций, по сравнению с синтетическими средствами. При этом эффективность Синупрета® не уступает, а по многим параметрам даже превышает действие традиционных медикаментов. В частности, Синупрет® снимает воспаление и отек не менее эффективно, чем фенилбутазон. При этом фитопрепарат полностью лишен побочных эффектов глюкокортикостероидов. Стоит принять к сведению и тот факт, что ВОЗ при легких и среднетяжелых формах ОРЗ рекомендует пользоваться в основном растительными средствами и «домашними» методами лечения.


Лекарственные эффекты Синупрета®

Синупрет® содержит в составе 5 растительных компонентов: корень горечавки, цветки первоцвета, траву щавеля, цветки бузины, траву вербены. В комплексе эти растения оказывают противовоспалительный, секретолитический, противовирусный и иммуномодулирующий эффекты.

При насморке большую роль играет воспаление. Поэтому важно, чтобы в лечении применялся не просто симптоматический препарат, а лекарство с противовоспалительным действием. Синупрет®, благодаря действию сапонинов травы щавеля и цветков первоцвета, помогает уменьшить воспаление и отек слизистой оболочки. Сапонины останавливают действие медиаторов воспаления, которые вызывают отек и боль. Когда эти медиаторы перестают работать, простудные симптомы идут на убыль. Проходит заложенность носа, восстанавливается свободное дыхание, быстрее излечивается насморк.

Синупрет® регулирует выработку и нормализует вязкость слизи, благодаря чему устраняет застой в околоносовых пазухах, предотвращая развитие осложнений. Кроме того, цветки первоцвета повышают активность реснитчатого эпителия и ускоряют выведение секрета из дыхательных путей, способствуя устранению насморка и восстановлению свободного дыхания.

Синупрет® нормализует защитные свойства эпителия дыхательных путей, оказывает положительный эффект на иммунную систему, обладает противовирусным действием (особенно входящие в его состав цветки примулы и трава вербены).


Надежная помощь при насморке и риносинусите

Родителям важно помнить, что лечение ринита и риносинусита у ребенка – это не только капли в нос. Это – и борьба с инфекцией, снятие отека, устранение насморка, восстановление слизистой оболочки, поддержка иммунитета. Для этого совсем не нужно применять большое количество медикаментов, если у вас есть Синупрет®. Ведь благодаря комплексному действию, Синупрет® не просто устраняет симптомы, но и лечит само заболевание. Он является надежным средством для лечения риносинусита и профилактики его осложнений у детей. В результате приема препарата восстанавливается носовое дыхание, разжижается и выводится слизистый секрет из носа, проходит головная боль.


Синупрет®: эффективность научно доказана

Эффективность и безопасность Синупрета® доказана во многих клинических исследованиях. Известно, что Синупрет® Экстракт имеет самый высокий уровень доказательности 1А, остальные формы Синупрета® - 1В. Эта информация принята во внимание врачами и учеными всего мира. Поэтому не удивительно, что Синупрет® включен в Европейские рекомендации по лечению риносинуситов EPOS-2020.

Отечественные и российские исследователи также отмечают эффективность Синупрета®. В исследовании Е. Г. Шаховой (ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград), отмечено, что лечение Синупретом® позволило большинству детей (70%) избавиться от насморка к 3-5 дню. У 90% наблюдаемых детей благодаря Синупрету® удалось исключить назначение антибиотиков, а применение сосудосуживающих капель в нос потребовалось только в единичных случаях и то на 1-2 дня. При этом Синупрет® обладает хорошей переносимостью, в ходе исследования нежелательных побочных реакций выявлено не было. Таким образом, при приеме Синупрета® продолжительность основных проявлений заболевания значительно уменьшалась, а процесс выздоровления ускорился. Благодаря комбинированному действию препарата Синупрет® можно использовать в качестве монотерапии риносинусита, а также для профилактики осложнений (например, острого среднего отита).


С какого возраста можно принимать Синупрет®?

Компания «Бионорика» позаботилась о том, чтобы каждый пациент смог подобрать для себя удобную форму Синупрета®. Синупрет® в сиропе предназначен для самых маленьких пациентов с 2-х лет. Дети постарше (с 6-ти лет) уже могут принимать Синупрет® в таблетках. Для детей с 12-ти лет разработана высокоэффективная форма препарата в таблетках Синупрет® Экстракт. Он содержит высокие дозировки растительных экстрактов и обладает сильным и быстрым эффектом. Синупрет® Экстракт помогает быстро справиться как с только что возникшим воспалением пазух и не допустить дальнейшего распространения процесса, так и с тяжелым или осложненным течением риносинусита.

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